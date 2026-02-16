Localizan armas de fuego dentro de una encomienda que llegó al país desde EEUU

Dentro de un contenedor proveniente de Estados Unidos, fueron localizadas armas de fuego tras un operativo policial en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

En el interior de la encomienda fue hallado un rifle, un revólver, una pistola y tres cargadores, los mismos sin su documentación legal, según indicaron las autoridades.

Las armas de fuego fueron localizadas por las autoridades tras un operativo antinarcótico. (Foto: PNC)

La encomienda tendría como destino a Huehuetenango, por lo que el caso ya está bajo investigación, señaló la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas diligencias fueron ejecutadas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), quienes entregaron las armas a las autoridades competentes.

Las armas de fuego iban envueltas en papel de aluminio dentro de una caja de cartón. (Foto: Mingob)