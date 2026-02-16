Versión Impresa
Localizan armas de fuego dentro de una encomienda que llegó al país desde EEUU

  • Por Geber Osorio
15 de febrero de 2026, 18:48
Los paquetes ingresaron a la portuario de Santo Tomás de Castilla provenientes de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: istock)

Las armas de fuego fueron encontradas dentro de un contenedor que ingresó al territorio nacional, luego de un operativo antinarcótico.

Dentro de un contenedor proveniente de Estados Unidos, fueron localizadas armas de fuego tras un operativo policial en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

En el interior de la encomienda fue hallado un rifle, un revólver, una pistola y tres cargadores, los mismos sin su documentación legal, según indicaron las autoridades.

Las armas de fuego fueron localizadas por las autoridades tras un operativo antinarcótico. (Foto: PNC)
La encomienda tendría como destino a Huehuetenango, por lo que el caso ya está bajo investigación, señaló la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas diligencias fueron ejecutadas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), quienes entregaron las armas a las autoridades competentes.

Las armas de fuego iban envueltas en papel de aluminio dentro de una caja de cartón. (Foto: Mingob)
Las armas de fuego iban envueltas en papel de aluminio dentro de una caja de cartón. (Foto: Mingob)

