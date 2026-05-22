Localizan el cuerpo de un hombre junto al puente Belice

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El cuerpo de un hombre fue abandonado luego de haber sido estrangulado hasta provocar su fallecimiento.

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Durante la mañana de este viernes 22 de mayo, Bomberos Municipales fueron alertados ante el hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector 1 del asentamiento Belice de la zona 6 capitalina.

Los socorristas localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años tendido en el suelo e inconsciente. Al realizar las revisiones correspondientes determinaron que la víctima había fallecido por asfixia por estrangulamiento.

Información compartida por el Oficial de Bomberos Municipales, Julio Rodíguez, indica que el cuerpo tenía signos de violencia y un torniquete alrededor del cuello, lo que le habría imposibilitado la respiración y causado la muerte.

En el cuello de la víctima se localizó un torniquete, el cual le causó la asfixia. (Foto: Bomberos Municipales)

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área en espera de las autoridades correspondientes para realizar los protocolos de ley.

Al cierre de esta nota, la víctima no ha sido identificada, por lo que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes.