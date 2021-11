Localizaron al acosador de la periodista italiana agredida en vivo

Autoridades italianas encontraron al hombre que acosó en vivo a la reportera italiana Greta Beccaglia mientras realizaba una cobertura al finalizar el partido entre el Empoli y el Fiorentina.

La Comisaría de Empoli informó que localizó al hombre gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el estadio Castellani y a la transmisión en televisión.

El abusador de 45 años aprovechó el momento en que la profesional se encontraba en una transmisión en vivo para aprovecharse de ella y tocarla.

La periodista le dijo: "no puedes hacer eso, lo siento", con toda la cordura del caso, sin embargo a la persona no le importó.

(Foto: captura de pantalla)

Su compañero en el programa Giorgio Micheletti, con quien estaba conectada en el plató, le recriminó por enojarse ante la situación provocada por el abusador argumentando que "se crecía con estas experiencias", esto provocó más indignación entre el público por su actitud machista.

Ya que en estos eventos se exige el nombre y apellido de quienes adquieren las entradas, esto facilitó la investigación. Aún se desconoce cuál será la sentencia o castigo que la persona tendrá que pagar por su acción.

"Acabamos de celebrar el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres y estamos aquí comentando un gesto lamentable que demuestra por enésima vez que es necesario cambiar radicalmente la cultura machista", explicó al respecto la alcaldesa de la ciudad de Empoli, Brenda Bernini.

Futbolistas usaron una marca roja en el rostro como protesta ante la violencia de género. (Foto: Oficial)

El fin de semana que ocurrió el abuso, la Serie A apoyaba la lucha contra la violencia de género, los jugadores usaron una marca roja en la cara para alertar y mostrar su apoyo a las mujeres.​