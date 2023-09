¡No se la sabía! Locutor confunde la Jura a la Bandera

-

En video quedó registrado el momento en que un reconocido locutor olvidó la Jura a la Bandera y el video se volvió viral.

Un incómodo momento vivió el locutor guatemalteco "Mike Forbes", cuando participaba como maestro de ceremonias en una actividad cívica.

En un video que fue publicado en TikTok por el propio Mike, mostró que tuvo inconvenientes para recitar el juramento a la bandera, esto debido a que no lo recordaba.

Según evidenció la grabación que ya se hizo viral en las redes sociales, fue justamente en el primer verso cuando presentó los inconvenientes ante las miradas de varias personas que participaban de un acto cívico, pues repitió dos veces "lealtad perenne" cuando olvidó el texto siguiente.

Cabe destacar que en su publicación, el locutor indicó que tuvo que improvisar debido a que las personas que estaban a cargo de ese punto no se hizo presente y no lo notificaron. Sin embargo, como todo ser humano Mike aceptó su "error" públicamente.

"Yo también dije mal la jura a la bandera, pero no llegó a quien le tocaba y la otra persona no pasó, así que asumí la responsabilidad. Y me la estaban soplando y me la soplaron mal (...) Los locutores decimos algo mal; toca aguantarse", explicó en la descripción de su video.

Mira aquí el video: