Una guatemalteca ganó un premio en el Festival de Cannes

La artista guatemalteca Lucía Ixchiú recibió el galardón en la categoría "Mejor Cortrometraje Documental" en el Festival de Cortometrajes de Cannes 2025 (Cannes shorts).

El material cuenta su historia de exilio como defensora de la tierra y las consecuencias que esto ha traído a su vida. La guatemalteca dejó el país durante el gobierno de Alejandro Giammattei, al hacer denuncias de represión y corrupción durante la pandemia.

Acerca de Lucía

Es arquitecta, gestora cultural, activista y periodista K'iche'. Su obra se llama "Uq'axik b'e", que en español significa "Atravesar Caminos", este es su debut como cineasta, donde cuenta su situación al ser forzada al exilio usando el arte como herramienta de resistencia. La cinta tiene una duración de 5 minutos y fue grabada en México.

Es cofundadora de Mujeres en Movimiento y Festivales Solidarios. Considerada como una de las activistas más importantes de Centroamérica por su defensa del feminismo, la biodiversidad, lucha contra la corrupción y la lucha por el territorio de los pueblos indígenas.

Uq’axik b’e (Crossing Paths) by Ana Lucia Ixchiu Hernandez



Lucia, an indigenous K'iche woman from Guatemala, is forced into exile. pic.twitter.com/QllK9GZKZO — Cannes Shorts (@cannes_shorts) April 26, 2025