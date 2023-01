Macabro crimen: el lugar donde Jorge Ferrandis enterró a su novia

El actor habría descuartizado a su novia y guardó los restos en un congelador por más de 5 meses.

Conmoción ha causado en España el crimen cometido por el actor Jorge Ferrandis, de 43 años, quien fue arrestado el 3 de enero por haber asesinado a su novia.

Pese a que la identidad de la mujer no ha sido revelada, se ha informado de manera extraoficial que tenía 42 años. La desaparición de la mujer no había causado alarma, pues no tenía familia allegada en ese país.

(Foto: AADPC)

El lugar del hallazgo

Por aparte, el medio La Razón dio a conocer que el cuerpo de la mujer estuvo escondido por más de 5 meses en un congelador, luego fue descuartizado y enterrado.

La prensa española informó que un vecino de la localidad de Pontons, España, encontró el cuerpo y alertó a las autoridades.

Entre los detalles preliminares y públicos, se sabe que el vecino se percató que había tierra removida en un terreno en Pontons, un municipio de 500 habitantes, quienes quedaron atónitos por el caso.

(Foto: Marca)

Tras el llamado de emergencia, la Guardia Civil logró identificar que el inmueble está a nombre de Jorge Ferrandis. Si bien, el actor fue quien confirmó que el cuerpo enterrado era el de su pareja, negó que él halla cometido el crimen.

La investigación continúa en desarrollo, y se sabe que las autoridades realizaron un segundo cateo en otra vivienda del actor situada en la calle Castillejos, Barcelona.

*Con información de TeleCinco.