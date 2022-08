¡Se retira! Luis Carlos Martínez sorprende y abandona la natación

El guatemalteco Luis Carlos Martínez anunció su retiro de la natación competitiva en sus redes sociales.

El atleta Luis Carlos Martínez reveló de manera sorpresiva que dejará la natación por motivos personales, pero afirma que es un se va muy satisfecho de todos los logros y listo para una nueva etapa.

Luis escribió una emotiva despedida:

"Desde la primera brazada hasta la última, desde la primera clase hasta el último día de entrenamiento. La natación siempre ha sido y fue mi gran pasión pero todo tiene su fin, después de muchos meses de cambio he decidido que me retiraré de la natación competitiva, este no es un momento triste sino uno feliz, en el que dejo en buenos términos todo aquello que me dio alegría tantos años. Simplemente las cosas cambian y esta vez cambian para bien. Agradezco a todos mis seguidores, entrenadores, amigos, pero más importantemente: a mi familia, sin ellos no soy absolutamente nada. Seguiré siendo un guatemalteco de orgullo toda mi vida y espero puedan apoyarme ahora, en esta nueva etapa de manera moral y emocional, un especial agradecimiento a mis entrenadores, que me llevaron a mi sueño olímpico @dswsherrard @aucoachgideonlouw @modernbymiles y a todos mis amigos que me acompañaron en Auburn War Damn".

Martínez no especificó a qué se dedicará a partir de ahora.

Trayectoria

Martínez logró compartió podio en 2015 con Michael Phelps, en una competencia en nado mariposa donde ganó la medalla de Bronce.

Otro de sus logros más impresionantes fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los cuales clasificó a las finales de 100 metros mariposa y quedó en el séptimo lugar a nivel mundial.