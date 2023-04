El escalofriante hallazgo de un Tiktoker en el Cerro Mirandilla en Escuintla

El Cerro Mirandilla es conocido como "Los Tres Picachos" o la Esfinge de Guatemala, por la similitud con la Gran Esfinge de Egipto.

Un escalofriante hallazgo realizó el Tiktoker, Andrés de Guate, en el Cerro Mirandilla, el cual le puso los pelos de punta, al extremo que recomendó no ir al lugar.

Según el joven, quien se dedica a visitar lugares turísticos y extremos para luego hacer recomendaciones a sus seguidores, se dirigía hacia Escuintla y el cerro le llamó mucho la atención, por lo que le preguntó a sus seguidores, quienes le contaron decenas de historias, como la aparición de una niña con forma de serpiente o de una mujer que "se lleva" a los turistas.

Pese a ello, decidió ir al Cerro Mirandilla, pues su curiosidad era más grande. No obstante, por seguridad solicitó apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes le asignaron dos agentes para que lo acompañara en su travesía.

"Desde que llegamos me di cuenta que no era un lugar para turistas", narró a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, incluso contó que una seguidora les comentó que ella presenció la aparición de la extraña mujer que se llevó a un grupo para guiarlos, pero minutos después comenzaron a observar sangre en el río el Cantil que pasa por el lugar, por lo que alertaron a la PNC, quienes les pidieron retirarse y no regresar.

Aún así el joven, un amigo que lo acompañaba y los agentes de la policía continuaron su trayecto hasta llegar a un área que "los impresionó".

En el área localizaron una montaña que es sostenida sólo por dos rocas redondas. "Cuando comenzamos a entrar vimos que habían altares por todas partes. Regularmente se hacen ceremonias mayas en lugares como este, pero estas tenían un tinte más oscuro, parecían del tinte de rituales", detalló.

Según Andrés, no es muy conocedor de los rituales, pero lo que le confirmó que se trataba de algo macabro fue la localización de varias veladoras con la imagen de la Santa Muerte.

En su grabación, el joven Tiktoker fue testigo de algo escalofriante: ¡Un grito! que los dejó helados. "Decidimos que mejor nos regresaríamos. No nos sentíamos seguros", comentó.

Al regresar encontraron a varios trabajadores de una finca y "no nos sentimos bienvenidos", sentenció.

El misterio del Cerro

Esta no es la primera vez que se escuchan historias escalofriantes relacionadas con el Cerro Mirandilla o Los Tres Picachos, ubicado sobre la Ruta Nacional 14 camino de Escuintla hacia la Antigua Guatemala.

De acuerdo con la historia del lugar, el cerro fue la antigua comarca Panatacat, capital del señorío Pipil asentado al norte de Escuintla.

Mientras que en el Título de Alotenango, se detalla cómo en 1566 los nativo de Escuintepeq y Alotenango mantenían un litigio territorial, marcando la división con flechas y puntas de pedernal ensangrentadas en el lugar conocido como "El Sacrificadero", área hasta donde Andrés llegó y decidió regresarse.

No es nuevo que en "El Sacrificadero" se realicen ceremonias y rituales, según el mismo título del lugar, allí se sacrificaban animales y nativos en favor de la naturaleza o porque no habían obedecido órdenes.

Según los registros, en 1809 el lugar era propiedad de Don Mariano Peinado, un comerciantes que se vio en problemas económicos, por lo que decidió hipotecar su finca, denominada "La Mirandilla", por 2 mil pesos, pese a que estaba valuada en 25 mil, pero éste le fue negado por la Curia Diocesana, así que decidió quitarse la vida.

Luego en el Siglo XIX, las tierras estaban registradas a nombre de Manuel María Herrera, padre del expresidente, Carlos Herrera y Luna, quien fue derrocado en septiembre del 1920 por José María Orellana.

Sin embargo, el atractivo del cerro siempre ha sido su estructura, la cual tiene forma de una esfinge egipcia, al extremo que en 2005 se realizó una investigación arqueológica en donde encontraron evidencias que no se trata de una elevación natural, sino que de una construcción prehispánica, en donde encontraron pinturas rupestres.

La puerta al infierno

Las leyendas y las historias de terror no faltan. Algunos lugareños consideran el Cerro Mirandilla como "una puerta al infierno", en donde se hacen trueques con el diablo a cambio de riquezas.

Otros han narrado cómo una mujer deambula por el lugar, supuestamente vendiendo comida u ofreciendo ayuda como guía, pero los que caen en sus estrategias son llevados hacia una cueva donde la misteriosa mujer los convierte en animales o los sacrifica, según las comunidades que rodean el área.

También se habla de una niña con cuerpo de serpiente, que fue embrujada luego que su padre hiciera un pacto con el Diablo. La menor pide ayuda a los turistas para que la ayuden a deshacer el hechizo, pero todos aquellos que han decidido ayudarla terminan completamente locos.

Sea cual sea el origen, sin duda el misterio rodea este cerro que muchos aprecian cuando circulan por la Autopista Palín-Escuintla y observa esa elevación de roca que parece atrayente para los aventureros.