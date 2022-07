Todo por dinero: mujer envenenó a hijos de su pareja y culpó al suyo

Madrastra envenenó a los hijos de su pareja y culpó al suyo de los hechos; todo por dinero.

Cíntia Mariano inició una relación con el empresario brasileño Adeilson Cabral, quien tiene dos hijos, producto de una relación anterior.

Ambos se conocieron cuando Mariano era transportista escolar y llevaba a los hijos de Cabral al colegio. Sin embargo, las cosas no terminaron bien entre ambos.

Cíntia junto a su pareja e hijastros. (Foto: Infobae)

Los hechos

En marzo de 2022, Fernanda, la hija de Adeilson fue trasladada al hospital luego de caer desmayada en su casa, donde residía junto a su padre y madrastra. Días después, la joven de 22 años falleció.

A los dos meses de la tragedia, Bruno, su hermano atravesó una historia similar, tras comer un platillo que le preparó Cíntia Mariano.

Durante el almuerzo, la mujer sirvió arroz, papas y otras guarniciones, pero de un momento a otro, esta apagó la luz por unos segundos, dejando a oscuras al joven.

El adolescente notó unas piedritas azules que relucían en su plato y empezó a sacarlas. Cintia, quien mostraba un semblante nervioso, tomó el plato y lo llevó a la cocina.

Bruno se comunicó con su madre para que fuera por él, y cuando ella llegó, el joven fue al sanitario e intentó sacar lo que había consumido. Al no lograrlo, se desmayó.

Culpa a su hijo

En el hospital, doctores le realizaron un lavado de estómago y descubrieron altos niveles de raticida, cuatro gránulos esféricos y diminutos del pesticida.

Con esto, decidieron exhumar el cuerpo de Fernanda determinando que la causa de su muerte era por la misma razón. Aunque su hermano corrió con la suerte de sobrevivir.

Mariano fue citada a declarar en comisaría acompañada de su abogado, donde optó por acusar a su hijo biológico de haber envenenado a los hermanos.

Sin embargo, no le funcionó, pues el joven Lucas Mariano declaró ante la policía que su madre le confesó todo.

“La amo infelizmente. Al mismo tiempo la odio por todo lo que ha hecho. Y también tengo mucho miedo. Hubiera querido que conociera a mis hijos, que me viera el día que me case… Pero no creo que la vuelva a ver en mi vida, justamente porque ella es capaz de todo”, expresó.

Lucas Mariano fue acusado por su madre del envenenamiento de Fernanda y Bruno que ella cometió. (Foto: Infobae)

A juicio

Hoy, los padres de Fernanda y Bruno coinciden en llamar "monstruo" a la acusada que se encuentra tras las rejas.

Además, tienen la esperanza de que la madrastra reciba una condena perpetua en el juicio con jurado popular.

Para mientras, Cintia espera en prisión preventiva y se ha dicho que no se le ve para nada arrepentida. Aunque intentó eliminar conversaciones que probaban que había cometido los hechos, todo pinta a que será declarada culpable de la muerte Fernanda e intento de asesinato de Bruno.