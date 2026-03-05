Versión Impresa
Ataque armado deja un fallecido esta tarde en la zona 19

  • Por Geber Osorio
05 de marzo de 2026, 14:04
Ciudad de Guatemala
Un hombre fue víctima mortal de un ataque armado en la zona 19. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. 

Un incidente armado se registró la tarde de este jueves 5 de marzo en la 7a. avenida y 7a. calle de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados, pero tras arribar al lugar de los hechos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Esta persona fue identificada como: Marco Giovanni Mazariegos Ramos, de 52 años, quien se encontraba en un "car wash" cuando fue atacado a balazos.

La víctima fue identificada como Marco Giovanni Mazariegos Ramos. (Foto: Bomberos Municipales)
Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes y de momento la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia.

Las autoridades se han hecho presentes al lugar para realizar las diligencias de ley. (Foto: Bomberos Municipales)
