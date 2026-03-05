Ataque armado deja un fallecido esta tarde en la zona 19

Un incidente armado se registró la tarde de este jueves 5 de marzo en la 7a. avenida y 7a. calle de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados, pero tras arribar al lugar de los hechos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Esta persona fue identificada como: Marco Giovanni Mazariegos Ramos, de 52 años, quien se encontraba en un "car wash" cuando fue atacado a balazos.

La víctima fue identificada como Marco Giovanni Mazariegos Ramos. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes y de momento la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia.

Las autoridades se han hecho presentes al lugar para realizar las diligencias de ley. (Foto: Bomberos Municipales)