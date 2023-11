En exclusiva: Maná habla con Soy502 sobre concierto en Guatemala

-

Maná anunció de manera sorpresiva su show en Guatemala con la gira "México lindo y querido" y Soy502 conversó con uno de los integrantes de la banda, quien recordó sus visitas más significativas al país.

Sergio Vallín, guitarrista de la agrupación, habló con emoción de algunos momentos en los que Maná estuvo en Guatemala, afirmando que siempre se ha llevado gratos recuerdos de este lugar.

Sergio Vallín conversó con Soy502. Foto: Maná oficial.

"No me tocó estar en la primera ocasión en Guatemala (concierto en 1993), pero me cuentan que fue uno de los primeros países en que la asistencia fue masiva, algo que Maná siempre lleva en el corazón. Yo entré al grupo en el 94 y las veces que hemos ido a Guatemala nos encantaron, es muy bonito, muy verde, la gente es muy cariñosa y fiestera, así recordamos mucho a los guatemaltecos", inició.

Acerca de su regreso tras mucho tiempo de no estar en suelo guatemalteco expresó: "Nos sentimos muy contentos de compartir nuestra música después de tanto tiempo, fíjate, 9 años ya y una pandemia. Somos muy afortunados de seguir haciendo lo que nos gusta y de compartirlo ahora con nuestros hermanos de Guatemala".

Fher Olvera vocalista de Maná durante su última visita a Guatemala en 2015. (Foto: Maná oficial)

Alex González durante su visita a Guatemala en 2015.

"La gira 'México lindo y querido' inició en 2022 y ha sido increíble. Visitamos prácticamente todo Estados Unidos y es importante aclarar que, esa misma producción, con la que nos presentamos en tantas ciudades como Miami, Nueva York y Houston, va a Guatemala y a toda Latinoamérica".

"Son 70 toneladas de equipo para un evento impecable, vamos los Manás con todo, con una selección de canciones que la gente va gozar muchísimo de todos nuestros discos y varios momentos en los que van a sentir la cercanía de Maná con mucho cariño".

Foto: Maná oficial.

El guitarrista contó un poco de su escapada a Antigua Guatemala en 2015: "Me gustó mucho el hotel que antes fue el 'Convento de Santo Domingo'. Una vez nos quedamos ahí y fue una increíble experiencia ese lugar. Sé que hay varios sitios parecidos en la ciudad, no me tocó ir al lago que está entre volcanes, que me dicen que es muy bonito; ojalá tengamos la oportunidad de ir esta vez, ojalá tengamos tiempo, casi siempre que vamos no nos perdemos de la Antigua".

La banda disfrutó de café guatemalteco en su última visita.

¿Qué podrán apreciar los guatemaltecos en este concierto?

"¡Maná va con todo! Llevamos un repertorio de todos nuestros discos con energía para desbordar. Habrá unas sorpresas donde estaremos más cerca de lo que se imaginan, no faltará la impresionante iluminación y pantallas gigantes con grandes efectos. Invitamos a que todos nos acompañen, somos una gran familia y la pasamos muy bien en este tour".

Sergio Vallín habló de su estadía en Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala. (Foto: Maná oficial)

De sus famosos solos en guitarra dijo: "Disfruto tocar todas las canciones de la banda. Digamos que las más protagónicas en cuanto a la guitarra pueden ser 'Clavado en un bar', 'Me vale' y 'Vivir sin aire', pero no se quedan atrás 'Cuando los ángeles lloran' o 'El muelle de San Blas', híjole, hay muchas".

Sergio y Fher en la gira "México lindo y querido". (Foto: Maná oficial)

Toma nota:

"Los boletos van a estar a la venta ticketasa.gt. Es muy importante que compren en lugares oficiales y no a revendedores, después suben los precios muchísimo y eso es un abuso. Hagan tiempo para comprar los suyos y nos vemos pronto", concluyó.

Maná se presentará el 27 de abril de 2024 en Explanada Cayalá de Ciudad de Guatemala. Las entradas estarán disponibles muy pronto.

MIRA EL SALUDO DE SERGIO: