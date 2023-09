¡Remontada! El Manchester City derrota a la Estrella roja en la Champions League

-

El Manchester City recibió al Estrella Roja de Belgrado en la primera jornada de la UEFA Champions League 2023-2024. El encuentro fue favorable para los ingleses 3-1.

OTRAS NOTICIAS: El fuerte comunicado de Jennifer Hermoso tras quedar fuera por el Caso Rubiales

El vigente campeón de la UEFA Champions League, el Manchester City de Inglaterra, comenzó este martes su defensa del título recibiendo en el Etihad Stadium al Estrella Roja de Belgrado.

Los rojiblancos son el equipo con más títulos de Serbia, con 34 campeonatos de Liga y 27 de Copa. En 1991 se convirtieron en el único club de la extinta Yugoslavia en ganar la Copa de Europa.

El conjunto cityzen se encuentra ubicado en el Grupo G, al igual que Young Boys y el RB Leipzig, que tuvieron también su primer encuentro en Suiza, que finalizó 1-3 a favor de los alemanes.

A welcome fit for champions! #ManCity pic.twitter.com/yGWMAM4q0R — Manchester City (@ManCity) September 19, 2023

Los serbios, que vienen de ser campeones de liga en la campaña pasada, llegaron al encuentro después de perder en la última fecha del campeonato local ante el Cukaricki Stankom por 2-1.

Por su parte, la escuadra inglesa llegó al partido después de golear 3-1 al West Ham; y con Erling Haaland, el goleador de la Champions pasada, con sed de ser el protagonista del torneo una vez más.

Cuando faltaba un minuto para el medio tiempo, el conjunto de Serbia sorprendió a propios y extraños al conseguir el primer gol del encuentro: Osman Bukari quedó solo ante Ederson y terminó anotando.

El Manchester City de Pep Guardiola, que defiende por primera vez en su historia el título europeo, sentía que el camino hacía Wembley y el bicampeonato se le alargaba cada vez más.

GOAL | Manchester City 0-1 Red Star | Bukari pic.twitter.com/tdwCYWD4NK — Anythin Real Madrid (@bernabeu_stad) September 19, 2023

Ya en el segundo tiempo, la escuadra cityzen reaccionaba prácticamente de inmediato luego de ser sorprendidos por el Estrella Roja; Julián Álvarez empataría tras un gran pase de Erling Haaland.

"Me gustaría decir que para nuestro club ganar la Champions es increíble, pero muchos han ganado cuatro y cinco. En perspectiva, no hemos hecho nada especial", dijo Guardiola después del partido.

JULIAN ALVAREZ GOALLLLL £14 MILLION WHAT A BARGAINNNNpic.twitter.com/djfX3ielI2 — 17 (@DxBruyneSZN) September 19, 2023

El actual campeón no quería decepcionar en su defensa del título y la segunda mitad sería completamente celeste. Julián conseguiría su doblete al minuto 60 gracias a un error garrafal del portero israelí.

Unos minutos después, para culminar con la remontada, el nominado para el Balón de Oro, el español Rodri, se metió en el área con el balón y, tras superar a un rival, colocó un disparo imparable.