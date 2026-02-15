Manchester City y Liverpool avanzan a octavos de la FA Cup

-

Sin brillo, el Manchester City se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra al vencer este sábado a su modesto vecino Salford City, de cuarta categoría, por 2-0, mientras que el Liverpool se impuso 3-0 al Brighton en Anfield.

Un poco más de un año después de una amplia victoria (8-0) contra ese mismo equipo, que milita en League Two (cuarta categoría inglesa), el conjunto de Pep Guardiola, que dijo sentirse "agotado física y mentalmente" antes del partido, tuvo que esperar a la segunda parte para realizar su primer disparo a puerta, aunque ya se había adelantado en el minuto seis gracias a un gol en propia meta de Alfie Dorrington.

Recientemente adquirido por un grupo de inversores entre los que figuran las leyendas del United David Beckham y Gary Neville, el Salford resistió bien hasta el segundo tanto, obra de Marc Guéhi (81'), que marcó por primera vez desde su llegada al City, en enero procedente del Crystal Palace.

"Defendieron muy bien, muy compactos, y no atacamos los espacios como deberíamos. El partido estuvo plano hasta que marcamos el segundo gol", analizó Guardiola. "Han sido tres semanas realmente duras, con muchos partidos, y es muy exigente", añadió.

Salah recupera el color

En el último duelo del día el Liverpool ganó con autoridad al Brighton con Hugo Ekitiké y Ryan Gravenberch en el banquillo al inicio.

Ubicado como lateral derecho, por primera vez desde la dura derrota de los Reds en el campo del PSV Eindhoven en noviembre pasado (4-1), Curtis Jones abrió el camino al marcar su primer gol en un año (42').

All the results so far from the #EmiratesFACup fourth round proper pic.twitter.com/u2mKCcIvnp — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 14, 2026

Dos jugadores clave de los Reds, Dominik Szoboszlai (56') y Mohamed Salah (68', de penalti), aseguraron la clasificación.

El egipcio, que no ha mostrado su mejor versión este curso, asistió al húngaro, una notable actuación que le puede servir para ganar confianza.

El Brighton había derrotado al Manchester United en la tercera ronda, pero las Gaviotas atraviesan una mala racha desde entonces y fueron superadas con facilidad por un Liverpool que ha dejado atrás la grave crisis que sufrió esta temporada.