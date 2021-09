Manifiestan contra las vacunas en las afueras del Congreso y aseguran que el dióxido de cloro funciona

Sin mascarillas, con carteles y al grito de no a la vacuna, un grupo de inconformes protesta en las afueras del Congreso en rechazo a la inmunización masiva contra el Covid-19. En el mismo lugar, restauranteros también reclaman por la declaración de un nuevo toque de queda.

Un grupo de personas se encuentra manifestando en las afueras del Congreso de la República, en donde se tenía previsto sesionar a las 14:00 horas, para abordar un nuevo Estado de Calamidad, declarado por el Gobierno de Guatemala.

Aseguran que promover la vacunación es un "genocidio" y que la gente está muriendo tras ser vacunada contra el coronavirus.

En los carteles se lee: "No a la dictadura sanitaria". "No a la vacunación obligatoria" y "No somos antivacunas, somos prolibertad".

Además, aseguraron en sus pancartas que el dióxido de cloro sí funciona para tratar la enfermedad.

Un grupo de personas manifiesta en contra de la vacunación contra el covid-19, a las afueras del Congreso de la República.



Video: @WilderLSoy502 /@soy_502 pic.twitter.com/AEQcLbHEmf — LaVero Gamboa (@VC_gamboa) September 4, 2021

Meseros

Por aparte, un grupo de personas del gremio restaurantero también realiza una protesta en las afueras del Palacio Legislativo y están en contra de un nuevo toque de queda.

En las mantas que portan se lee: "Necesitamos trabajo no restricciones en horarios"; "No más ley seca" y "toque de quiebra".