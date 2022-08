Marco Pappa saldrá de prisión por reducción de condena

Marco Pappa, el futbolista guatemalteco fue beneficiado con la resolución de una Sala de Femicidio al modificarle la condena.

Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio, modificaron la condena por violencia contra la mujer dictada contra Marco Pappa en febrero de 2022.

Según la sentencia de los magistrados, la condena contra Pappa se redujo de 5 años de prisión a 60 días de arresto por faltas a las personas, y debido a que ya cumplió 60 días en prisión, la Sala ordenó su liberación inmediata.

Los magistrados que beneficiaron a Pappa, determinaron que el Tribunal que emitió la condena no valoró declaraciones forenses en el que se señala que no cometió acciones violentas y en el que se señala que la víctima no sufrió alguna dolencia física que le impidiera desarrollarse cotidianamente.

En la resolución también establece que no se pudo determinar que Pappa generara daños para una sentencia tan drástica y que las acciones contra la denunciante se pueden calificar como faltas a las personas.