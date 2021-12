Así fue la participación de María Micheo en su pelea por el título mundial de boxeo

La guatemalteca no logró imponerse ante su rival y cayó derrotada en la pelea que se celebró el 18 de diciembre en Estados Unidos.

María Micheo no pudo arrebatarle el título de peso mínimo a la mexicana Seniesa Estrada.

La nacional perdió por nocaut al despalmarse en el cuarto episodio ante Estrada.

“Si te caes 10 veces, levántate 11. Esta vez no se pudo ganar y caí, pero me levanté y no me rendí. Y esto solo me dará un empuje para ser mejor”, se expresó Micheo a través de redes sociales tras el combate.

Micheo espera recuperarse de este golpe y volver pronto para dar batalla sobre el ring.