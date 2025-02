María Renée Pérez: "Ya no me queda mucho (en comunicación)" (video)

-

La presentadora guatemalteca se sinceró sobre su futuro en la comunicación.

María Renée Pérez Yonker, querida presentadora de noticias y comunicadora guatemalteca, se sinceró sobre sus planes personales en 2025, y hasta del futuro de su carrera profesional.

Durante una entrevista con "Pinche Allan" en el podcast Mala Fama, Pérez decidió abrir su corazón y contar que la salud mental es prioridad para trabajar durante este año.

"Este año para mí es de salud mental. Me di cuenta que sí estaba afectada (...). Y de triste he pasado a agradecida, pero entendiendo que hay que trabajar muchísimo en la salud mental", contó.

Foto: captura de video/@pincheallantv

¿Adiós a la televisión?

Pérez Yonker confesó que al inicio de su carrera en la comunicación estableció un número de años para retirarse, lo cual está cerca de ocurrir.

"Yo siempre pensé que quería salir de la comunicación a los 45 años. Ya no me queda mucho (...). Me queda todavía buenos años para terminar de hacer unas cosas, espero que verdaderamente lo logre y todo depende obviamente de otras cosas que estoy haciendo", dijo.

Finalmente, la comunicadora expresó tras apoyar a varias personas con enfermedades autoinmunes, como la que ella atravesó: "Me vacié y me tengo que volver a llenar yo, para mí".

Mira el video:

View this post on Instagram A post shared by Mala Fama (@pincheallantv)

La entrevista completa: