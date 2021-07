Mario Kempes: "Lionel Messi nunca va a ser mejor que Maradona"

Kempes quien es otro de los grandes de Argentina comparó a ambos astros en una entrevista.

Luego que la Selección de Argentina se hiciera campeona de la Copa América, tras vencer a Brasil, Lionel Messi está en boca de todos, incluido Mario Alberto Kempes, quien afirmó que la actual estrella jamás le llegaría a Maradona.

Kempes quien es otro de los grandes de Argentina comparó a ambos astros en una entrevista con ESPN México y fue duro:

“Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”.

“Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro Mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene... Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”.

Kempes afirmó que Messi no sería como Maradona. (Foto: AFP)

En otra una entrevista telefónica en el programa "La Súper Mañana de FM Suquía" dijo luego de sus polémicas declaraciones, las cuales tuvo que explicar:

”Ya no sé qué hay que hacer para que se entiendan las cosas en Argentina para que la gente te entienda. La gente quiere entender lo que quieren ellos para pelear y tener problemas, eso ya a mí me ha cansado”. Allí aprovechó para recordar que cada uno fue el mejor en su época y que su comparación no apuntaba al plano estrictamente futbolístico: Mientras Maradona siga en boca de los abuelos, padres, hijos van a decir que fue el mejor. Y fue el mejor, fue un Dios. Mientras que las próximas generaciones lo dirán con Messi. El fútbol es un juego”.

“El maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”.

Luego de sus polémicas declaraciones destacó la actuación del Diez en la Copa América.

También destacó el buen camino que lleva el equipo tras años de no tener ser los primeros.

Tras la victoria de la pulga, el capitán de Argentina fue ovacionado por los residentes del barrio donde vive con tanta pasión que el astro salió a saludarlos a su casa. Decenas de personas de la zona residencial donde vive se asomaron con gritos, aplausos y banderas a la puerta del la vivienda para celebrar junto a él.

