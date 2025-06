Bomba de gas lacrimógeno se activa en Mixco y afecta a niños de un colegio

-

Una bomba de gas lacrimógeno se activó a inmediaciones de un colegio y afectó a estudiantes de entre 8 y 12 años de edad.

Durante la mañana de este miércoles 4 de junio, las autoridades informaron sobre la activación de una bomba de gas lacrimógeno sobre la 7ª avenida y 20 calle de la zona 5 de Mixco, en la colonia Primero de Julio.

El incidente provocó una rápida evacuación de personas que se encontraban en el mercado local y en centros educativos cercanos.

Entre las personas afectadas se encontraba una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, con siete meses de embarazo. La oficial fue trasladada de emergencia con signos de dificultad respiratoria y alteración nerviosa.

Los Bomberos Voluntarios también brindaron asistencia a más de 25 niños, de entre 8 y 12 años, quienes presentaban síntomas respiratorios a causa de la exposición al gas.

Hasta el momento, as autoridades no han confirmado el origen del artefacto. Una versión preliminar detalla que sujetos desconocidos habrían lanzado la bomba de gas cerca del mercado de la colonia. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

