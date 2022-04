Masacre en Sacramento, California: 10 heridos y 6 muertos en tiroteo

Al menos 16 personas recibieron disparos, 6 de ellos con resultados fatales, la madrugada del domingo en el centro de Sacramento, California. La policía afirma que no hay detenidos.

El Departamento de Policía de Sacramento dijo que varias calles en el centro de Sacramento, a pocas cuadras del edificio del Capitolio estatal y el Golden 1 Center, donde juega el equipo de la NBA de Los Kings, estaban cerradas cuando los oficiales respondieron a la violencia armada. Las condiciones de las víctimas no se conocieron de inmediato, dijo la policía.

El tiroteo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cerca de la esquina de las calles 10 y K, en un área popular de vida nocturna, dijo la jefa de policía de Sacramento, Kathy Lester, en una conferencia de prensa. Lester dijo que 6 personas recibieron disparos mortales y otras 10 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.

Lester pidió la ayuda del público para identificar al sospechoso o sospechosos involucrados en el tiroteo y dijo que nadie estaba bajo custodia.

"Fue simplemente horrible", dijo Accius a la estación KXTV, afiliada a ABC, en Sacramento. “Tan pronto como entré, vi una escena caótica, policías por todos lados, víctimas con sangre por todo el cuerpo, gente gritando, gente llorando, gente que decía: '¿Dónde está mi hermano?' Madres llorando y tratando de identificar quién era su hijo".