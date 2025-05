Massiel Carrillo contó la vez que se negó a contraer matrimonio

-

Massiel Carrillo reveló el día en que dijo que no a una propuesta de matrimonio.

En un video la cantante contó que cuando tenía 7 años un compañero le pidió que se casara con ella cuando fueran grandes. De inmediato se negó.

Carrillo afirmó que fue una anécdota muy divertida que un amigo le pidió que contara.

"Les voy a contar la primera vez que me propusieron matrimonio y dije que no", inició.

"Tenía como 7 añitos y fue mi compañero del colegio, pero como dicen: recordar es vivir y son bonitos esos momentos. En ese momento salimos del colegio, yo iba con mi hermana mayor, caminando para la casa. Mi compañero del colegio, Juan José, se me acercó corriendo con su hermana atrás de él y me dijo: Massiel, espéranos, y cuando llegó la hermana de Juan José le dijo a mi hermana que él tenía algo para mi, y era un patito de cerámica que tenía unos post-it adentro y decía que si me quería casar con él cuando fuera grande, ¡qué lindo!, qué sentimientos tan puros", dijo.

"Teníamos 7 años y esa fue la primera propuesta de matrimonio que recibí, obviamente dije que no, yo tan chiquita, lo único que quería en ese momento era que me tragara la tierra, estaba apenada. Cuando llegó mi mamá a la casa mi hermana le contó lo que había pasado, agarró el patito y lo guardó en su closet, así es toda mamá. Con Juan José nunca fuimos nada, solo buenos compañeritos", afirmó.

