¡Tropieza el líder! Barcelona no puede ante Real Sociedad en Anoeta

El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.
El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.
Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Gonçalo Guedes (71').
Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.