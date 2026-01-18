Versión Impresa
¡Tropieza el líder! Barcelona no puede ante Real Sociedad en Anoeta

  • Con información de AFP
18 de enero de 2026, 16:16
La Liga
Los culés salieron tristes por la derrota que los deja sin tanta ventaja en el liderato de la Liga española. (Foto: AFP)

El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

 

 

Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Gonçalo Guedes (71').

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

