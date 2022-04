"Me ahorcó". Mujer fue agredida tras negarse a aceptar una copa

El hombre golpeó y ahorcó a la mujer con la que sostenía una cita luego de que ella rechazara una copa. La víctima logró pedir ayuda a su familia y fue rescatada.

Una mujer del Estado de Nuevo León, México, que se identificó con el nombre de Selene, denunció ante las autoridades a un hombre argentino que la agredió brutalmente.

El incidente ocurrió cuando ambos estaban en una cita, el pasado 3 de abril. Según declaró la mujer, el sujeto de 48 años, la golpeó fuertemente por varios minutos, tras haberse molestado porque ella no aceptó tomar una copa.

Así ocurrió el brutal ataque

La respuesta negativa de la mujer provocó que el hombre arremetiera contra ella, hasta que la víctima estuvo a punto de desmayarse por los golpes.

"Yo quería desmayarme, él me seguía golpeando, me arrancó demasiado cabello, me arrastró y me comenzó a ahorcar por varios minutos diciendo que me iba a matar", testificó la agredida.

Fue rescatada

Selene indicó que a como pudo, logró ponerse a salvo para enviar un mensaje a sus familiares y amigos para que la rescataran, quienes llegaron luego de unos minutos a buscarla al lugar de los hechos.

Posteriormente el hombre fue arrestado sin embargo, la víctima teme por su vida, pues señala que el argentino podría salir libre en cualquier momento, ya que el caso no pasó a mayores, poniendo en duda el actuar de las autoridades.

