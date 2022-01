¡Me quitaste a mi novia! El reproche de un sacerdote en la boda de su mejor amigo

Un conocido sacerdote en Galveston, Texas, Estados Unidos, se hizo viral por el comentario que hizo mientras realizaba la misa matrimonial de su mejor amigo.

David Moses de 27 años decidió ingresar al seminario cuando tenía 18, previo a dedicar su vida al sacerdocio compartió su niñez y adolescencia con su mejor amigo y fue el encargado de unirlo en matrimonio. Durante la ceremonia realizó un controversial comentario que se regó en Twitter.

"Estoy tan agradecido de conocer a Zachary y a la familia Harvey desde que era tan solo un niño, la hermana de Zach, Meagan y su esposo Tyler fueron de hecho mi primera boda y de hecho Meagan fue mi primer amor en segundo grado de primaria, no te preocupes Tyler, ya la superé", dijo.

(Foto: Oficiail)

Al dirigirse al novio el cura reprochó el hecho de que le quitó a su amor con estas palabras que sorprendieron a los presentes:

“Zachary y yo estábamos juntos en el mismo grupo de jóvenes de secundaria y salí con una chica de ese grupo durante un mes pero ella rompió conmigo para salir con Zach. ¡Sí, Zach me robó a mi novia! y desde entonces he planeado mi venganza, me convertí en sacerdote y ahora, 13 años después, voy a sabotear su boda”.

El religioso agregó al dramático momento una sonrisa, afirmando que todo se trataba de una broma y provocando que los presentes comenzaran a reír.

David Moses es conocido por la manera en que difunde la palabra de Dios, de una forma moderna y con gran sentido del humor.

Este fue el momento: