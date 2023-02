"Me retiro de la política", dice Mario Taracena tras dejar VOS

Mario Taracena dejó al partido político VOS, calificando de "traidores" a dos dirigentes y ahora dice que "se retira de la política".

"Ya estoy cansado. Me retiro de la política, porque algo que me sobra a mí es la dignidad", manifestó Mario Taracena a Soy502, al confirmar que abandonará al partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Taracena acompañó durante varios años al grupo disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezada por Orlando Blanco, Carlos Barreda y Oscar Argueta, incluso en la formación del nuevo partido político VOS, en donde se le prometió encabezar el listado de candidatos al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

"VOS es una gran decepción. Veníamos de un conflicto muy fuerte con la UNE contra Sandra Torres donde reinaba el nepotismo, las bajezas, el compadrazgo y la mezquindad. Nos prometimos que no repetiríamos los mismos errores y que haríamos una organización de cuadros, pero esto no se cumplió", sentenció el expresidente del Congreso.

El diputado confirmó que le ofrecieron la Casilla 1 de candidatos del Parlacen, pero "pasaron sobre mi compromiso y decidieron, de manera unilateral que sería Barreda el que tomará mi lugar. Barreda y Blanco se creen los dueños del partido y yo ya no estoy para aguantar mezquindades, bajezas y faltas de honorabilidad", sentenció.

Mario Taracena ha sido un diputado de choque en el Congreso. En 2016 fue nombrado presidente de ese organismo. (Foto: Archivo/Soy502)

"Nepotismo y compadrazgo"

De acuerdo con Taracena, en la Asamblea de proclamación de este sábado 25 de febrero, se nombrará "a novias, hijos, hermanos, así como a secretarias y asesores del Congreso que trabajan con Barreda, Blanco y otros diputados".

Y en efecto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido VOS electo el 8 de enero está compuesto, en su mayoría por familiares y trabajadores del Legislativo, por ejemplo, el secretario General Adjunto I, Joaquín Flores España, es papá del diputado Jairo Flores; el secretario General Adjunto II y subfiscal en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Diego Orlando Blanco Rivera, es hijo del diputado Orlando Blanco; la secretaria Adjunto III, Diana Lucía Arango Baños, es pareja del diputado Óscar Argueta; la secretaria Adjunto IV, Marina Mendoza, y el vocal I, Luis Arturo Aldana Orellana, son asistente y asesores en el Congreso.

"Ya me saturé, me hartaron. Tomé una decisión difícil, pero que increíblemente me dio tranquilidad... Me retiro en definitiva de la política... VOS es un partido que va a nacer muerto... lo convirtieron en un negocio de dos personajes (Barreda y Blanco) son gente traicionera y traidora... las traiciones duelen, pero se superan", manifestó Taracena.

Agregó: "Esto me asqueó. A la ciudadanía le pregunto, ¿les parece correcto que los hijos y las esposas estén en el CEN ese es un partido diferente o es peor que otros? Es doble moral".

Carlos Bezares, secretario General de VOS, aseguró que la salida de Taracena fue "una decisión unilateral" y que en todo partido "hay desavenencias respecto a las candidaturas", pero "se puede hablar abiertamente" donde el expresidente del Congreso pudo plantear su posición, pero "en la Asamblea Nacional extraordinaria de proclamación".

"(Taracena) es una persona con una basta experiencia que pudo aportar muchísimo en la formación de nuevos cuatros, pero las personas piden un cambio. Yo le guardo mucho respeto, pero este es un problema que debe de discutirse en espacios democráticos como la Asamblea y no en la prensa", manifestó Bezares.

Cuando se le cuestionó acerca del nepotismo, compadrazgo y demás denuncias hechas por Taracena, indicó: "No podemos afirmar lo que él está diciendo".

Dos Asambleas

Por otro lado, allegados al partido denunciaron que el partido político VOS realizará dos Asambleas, una donde convocaron a la prensa y otra que harán solo con delegados del TSE, pero a puerta cerrada por "aquello que hayan problemas".

Y en efecto, la convocatoria de prensa se hizo para el domingo 26 de febrero en un hotel capitalino.

Al respecto, Bezares justificó que solo se convocó a la actividad del domingo, porque "se hará sólo una presentación del binomio" y que la convocatoria a la Asamblea de este sábado se hizo pública a través de los espacios de prensa que obliga la Ley.