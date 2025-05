El Faro revela que presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pactó con pandilleros

-

Un medio de El Salvador reveló entrevistas realizadas a líderes de Pandilleros, quienes habrían pactado con Nayib Bukele desde que él era alcalde. Fueron capturados pero luego dejados en libertad.

"Las confesiones de Charli: entrevista con un líder pandillero que pactó con el Gobierno de Bukele", así tituló el medio salvadoreño El Faro la investigación realizada en la que aseguran que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pactó con líderes de pandillas para "lograr la seguridad en el país".

"Durante algunos días de enero de este 2025, un equipo de El Faro se movió a diferentes ciudades para entrevistar a dos líderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que escaparon del país con la complicidad de su Gobierno. Esta es la primera vez que líderes pandilleros, que también entraron encapuchados al penal de máxima seguridad a recibir instrucciones, revelan en video detalles de los acuerdos que permitieron el ascenso de Bukele al poder total", se lee en la descripción del material que fue dividido en tres partes.

Fue desde 2018 que El Faro hizo pública la relación y los acuerdos que habían con el entonces alcalde Nayib Bukele con las tres organizaciones criminales. En esta nueva entrega periodística, lograron entrevistar a líderes de pandillas, quienes confirmaron cómo lograron los acuerdos y qué recibieron a cambio de "apoyar" a Bukele, aunque esos acuerdos se terminaron en 2022.

Una de las entrevistas que realizaron fue a Carlos Cartagena, más conocido como "Charlie", quien a los 16 años ya era líder de la fracción revolucionaria del Barrio 18, según El Faro.

Actualmente el pandillero tiene orden de captura, aunque sí estuvo preso pero por los mismos acuerdos fue dejado en libertad.

"Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", confesó el pandillero. Luego afirmó que un 75% del logro electoral de Bukele tanto en la alcaldía como su primer período presidencial se lo debió a las pandillas.

"Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político", dijo.

Otro exmiembro del grupo revolucionario del Barrio 18, señala que el primer acuerdo fue que no debían registrarse homicidios. Mientras Charlie señala que el acuerdo principal era cero asesinatos, de parte de los dos bandos.

También acordaron no pelearse las extorsiones y en algún momento bajar las mismas a cambio de fuentes de empleo.

En la entrevista también muestran fotografías en el interior de la prisión en la que líderes pandilleros hacían visitas junto a funcionarios de Bukele.

En una tercera entrega, los pandilleros que afirmaron haber apoyado a Bukele a llegar a la alcaldía y luego presidencia de El Salvador confesaron cómo fueron capturados, pero luego dejados en libertad y cómo lograron salir del país con apoyo de un funcionario de Bukele.

Fue en 2022 que se rompe la alianza y en un régimen de excepción empieza la captura de pandilleros.

A "Liro" le avisaron que sería capturado, por lo que un funcionario de Bukele lo ayudó a escapar por un punto ciego hacia Guatemala.

En el caso de Charlie, sí fue capturado: "Ese día me recuerdo, iba hacia la Gran Vía cuando fui interceptado, me cruzaron las pandillas, me llevaron a la delegación, ahí estuve, solo escuché cuando entre ellos se dijeron que no debían publicar la noticia de su captura porque eran palabras mayores. Cayó la llamada, me quitaron las esposas, revisá tus cosas, cambiate, me cambié, me dijeron andate", contó Charlie.

"Mientras a Charlie las mismas autoridades lo dejaron libre, 8 mil salvadoreños, muchos sin antecedentes, fueron capturados", reportó El Faro.

Esta publicación de El Faro ha causado revuelo en El Salvador y otros países.

Fueron los pandilleros quienes buscaron hablar ante el medio de comunicación. "Se les olvidó a ellos que pactaron con nosotros", detalló Charlie.

El director del medio de comunicación denunció recientemente que, por estas publicaciones, la Fiscalía de El Salvador pretende capturar a los periodistas que realizaron el trabajo.