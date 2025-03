-

El megacohete "Starship" de Elon Musk explota tras despegar y obliga a desviar vuelos en México y Florida.

El megacohete "Starship" de Elon Musk volvió a explotar tras despegar desde la base de Boca Chica, Texas, en la madrugada del 7 de marzo, durante su octavo vuelo experimental.

La explosión obligó a desviar el tráfico aéreo sobre el Golfo de México, afectando vuelos desde el sur de Florida hasta las Bahamas.

Este fue el octavo lanzamiento experimental. (Foto: SpaceX)

Es el segundo incidente en dos meses para el proyecto de SpaceX, que busca desarrollar la nave más potente de la historia.

Videos en redes sociales muestran restos incandescentes del cohete cayendo sobre el mar, captados incluso desde aviones en vuelo.

Full Video of Starship 8. pic.twitter.com/VwOmv9w3uc — Alex Oha (@oha_alex) March 6, 2025

Piden una respuesta de SpaceX

La Administración Federal de Aviación (FAA) exigió a SpaceX investigar el incidente para implementar medidas correctivas.

Durante la emergencia, la FAA activó un Área de Respuesta a Escombros y detuvo temporalmente la actividad en aeropuertos como Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach y Orlando.

(I) La explosión pudo ser vista desde Las Bahamas, la segunda foto fue capturada en Florida. (Fotos: X)

SpaceX explicó que la nave sufrió una "pérdida de control de actitud" tras fallar varios motores Raptor debido a un evento energético en la parte trasera.

La comunicación con la Starship se interrumpió a los 9 minutos y 30 segundos del vuelo. La empresa afirmó que los escombros cayeron dentro del área planificada y que no hay riesgos significativos para la fauna marina o la calidad del agua.

Imagine not knowing about SpaceX and seeing this Starship explosion. Must be terrifying for a lot of people.



pic.twitter.com/tKu4C6jzTC — Joe (@MundusInsanus) March 6, 2025

Aunque la fase inicial del vuelo fue exitosa, con la separación del propulsor SuperHeavy y su captura en la torre de lanzamiento, la explosión supone un revés para los planes de Musk de llegar a la Luna y Marte.

Pese a los ajustes técnicos tras el fallo de enero, el incidente resalta los desafíos de construir una nave reutilizable para misiones interplanetarias. SpaceX reiteró que cada prueba aporta lecciones valiosas para mejorar la fiabilidad del sistema.