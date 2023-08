"Los chicos bonitos son venenosos", las fuertes revelaciones de Megan Fox

-

Megan Fox ha escrito un libro de poesía donde hablará sobre varios hombres de la industria del entretenimiento.

La popular actriz Megan Fox anunció que próximamente revelará los "secretos" y "pecados" de los hombres en su primer libro de poemas que se llamará Pretty Boys Are Poisonous (Los chicos bonitos son venenosos), que será lanzado el 7 de noviembre de 2023.

"Escribí un libro", contó Fox a través de su cuenta de Instagram junto a la foto de la publicación, que muestra una boca mordiendo una serpiente.

En la misma publicación hay otra imagen que describe más detalles del poemario.

"Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí debido a mi silencio", confesó la actriz.

"He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados". "Mi libertad vive en estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad", señaló Megan Fox.

Foto: Paramount Pictures

La editorial a cargo del libro, Simon & Schuster, compartió algunos datos más acerca de lo que podrán leer los lectores en Los chicos lindos son venenosos.

"A lo largo de más de setenta poemas, Fox relata todas las formas en que nos ajustamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos a nosotros mismos en el proceso", mencionan los representantes de la editorial.

De momento, se desconoce qué estrellas del entretenimiento serían mencionadas en el libro que promete ser "liberador", aunque se sospecha de las antiguas parejas de Megan Fox.