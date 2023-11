¡Cambio de look! Harry Styles y los memes que generó

-

Harry Styles hizo un nuevo cambio de look y los fans reaccionan con memes.

En los últimos días, el cantante de éxitos como "As it Was", "Adore You" y "Satellite" ha generado revuelo a través las redes sociales ya que se difundió una supuesta fotografía en donde el artista es captado con un nuevo e inesperado "cambio de look".

En la imágenes que se viralizaron, se observa a Harry Styles rapado, dejando atrás su cabello largo el cual lo ha caracterizado desde que saltó a la fama a través de la banda One Direction.

Harry vestía con una camiseta blanca y se encontraba junto a Taylor Russell, cuando fue captado en el concierto de U2 en Las Vegas Sphere totalmente rapado.

Harry Styles has shaved his head. (via TMZ) pic.twitter.com/OchISyMKAM — Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

Video of Harry and Taylor Russell at U2’s concert at The Sphere in Las Vegas



- November 1, 2023 pic.twitter.com/syKriTaMjo — HSNews (@HS_News_) November 9, 2023

Cabe mencionar que de momento el artista no se ha pronunciado a través de redes sociales para confirmar o desmentir la noticia sobre su nuevo "look".

Harry Styles desata memes

Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado de memes que muestran la desilusión por parte de los seguidores del artista.

el que se tenía que rapar era maluma, no harry styles pic.twitter.com/3XjFmGThQx — moon ☽ ochentera era (@molaly28) November 6, 2023

harry styles un 6 de noviembre decidió ser esta: pic.twitter.com/ZLqFA5Tn7j — sofocles (@inferrersmind) November 6, 2023

harry styles’ curls



- an appreciation thread



in loving memory pic.twitter.com/RENLoE2DpG — soph (@halo_comfort) November 7, 2023

Como que Harry Styles se ha rapado!?!?!!!?! pic.twitter.com/o4CZiCK7k0 — ειρηνη (@AuttumLeaves) November 7, 2023

“look at his new hairstyle”



me: HARRY STYLES?! pic.twitter.com/1NeFBLkr6H — ୨୧ J ¹⁹⁸⁹ (@littlellfreak) November 7, 2023