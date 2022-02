Los mejores memes que dejó el pastel que Georgina le regaló a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo festejó su cumpleaños con un modesto pastel de cumpleaños durante su celebración número 37.

OTRAS NOTICIAS: El lujoso regalo de Georgina para Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 37

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, cumplió 37 años y los celebró junto a su esposa Georgina, quien le regaló un modesto pastel con el clásico apodo del portugués, "CR7".

La fotografía del pastel la compartió Ronaldo, posando junto a su pareja.

"La vida es una montaña rusa, trabajo duro, alta velocidad, metas urgentes, expectativas exigentes, pero al final todo se reduce a la familia, el amor, la honestidad, la amistad, valores que hacen que todo valga la pena. ¡Gracias por todos los mensajes! 37 y contando", escribió Ronaldo.

La celebración causó discordia en algunos fanáticos mientras otros aplaudieron la sencillez del futbolista.

"De pensar que Cristiano no se va comer ni un pedazo de ese pastel me da ganas de llorar", "Para los millones que tiene Georgina, era para que le mandara a hacer un pastel bonito a Cristiano y no esa cosa chueca. Una disculpa vivo queriendo ser ella, bai" y "Felicidades mi cerresiete, que malo se ve ese pastel jajaja", fueron algunos de los comentario que recibió por el regalo.

En las críticas del pastel, los usuarios de las redes sociales compararon la celebración que Ronaldo le hizo a su esposa en Dubai con algunos "memes".