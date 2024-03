¡El mejor del mes! Mendez-Laing elegido el mejor jugador de la League One inglesa

-

El guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing fue elegido el mejor jugador de la League One inglesa en febrero.

Este jueves 7 de marzo el Derby County anunció que el delantero guatemalteco, Nathaniel Mendez-Laing, fue nombrado el mejor jugador en el mes de febrero en la League One inglesa.

El guatemalteco obtuvo el premio después de un mes impresionante, en donde acumuló dos goles y cuatro asistencias en los seis partidos disputados con los 'Rams'.

Nathaniel fue fundamental al momento de asegurar dos victorias vitales para el club, anotando el único gol contra el Charlton Athletic y brindando la asistencia para conseguir los 3 puntos ante Stevenage.

Méndez-Laing enfrentó a una dura competencia por el premio, superando a Abu Kamara del Portsmouth, Adam Phillips del Barnsley, Ollie O'Neill del Leyton, y Hackett-Fairchild del Lincoln City.

El seleccionado nacional se convirtió en el tercer jugador consecutivo del Derby en conseguir el premio al Jugador del Mes de la PFA, siguiendo los pasos de Eiran Cashin y James Collins.

Your votes have helped Nathaniel Mendez-Laing win the @PFA Fans' Player of the Month Award for February! #DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/TSVp7385g2 — Derby County (@dcfcofficial) March 7, 2024

El futbolista de 31 años ha anotado 8 goles y repartido 14 asistencias en los últimos 32 partidos con el Derby County, convirtiéndose en una pieza muy importante para el sueño del ascenso.

Por el momento, los 'Rams' se encuentran en la tercera posición de la League One con 69 puntos, por detrás del Bolton que lleva 70, y el Portsmouth que posee 76 unidades.

Solamente las primeras dos posiciones ascienden directamente a la segunda división de Inglaterra, y del tercer al sexto lugar tendrán que competir en una ronda extra de repechaje.