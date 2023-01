¿Regresa la "Loba"? El mensaje aéreo de Shakira que emocionó a sus fans (video)

Un misterioso mensaje aéreo sorprendió a decenas de visitantes en playas argentinas.

Tremenda sorpresa se llevaron las miles de personas que disfrutaban de un atardecer en la playa en Mar de Plata, Argentina.

Y es que, de un momento a otro apareció un avión con publicidad que llamó la atención de los turistas y los dejó aún más sorprendidos cuando notaron que Shakira tendría que ver con este.

"Una loba como yo, no está pa' tipos como tú. 11.01.2023", decía el texto del cartel que recorrió las principales playas por varias horas.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Seguidores de la cantante aseguran que se trata de un nuevo tema musical de la colombiana.

Por la frase que se dejó ver, algunos consideran que la letra estará dirigida a Gerard Piqué tras su ruptura amorosa en junio de 2022.

Además, diversas cuentas que se dedican a difundir contenido exclusivo de Shakira confirman que es un adelanto de la canción que estrenará la barranquillera.

Cabe destacar que en Miami también se logró ver un avión con el mismo mensaje.

Lo que viene lo que viene de @shakira

Ésta mañana en Playa Grande, Mar del Plata… pic.twitter.com/EyaV66JSWb — Gustavo Medina (@GusMedina9) January 9, 2023