¡Ni un minuto más! Giammattei afirma que dejará el poder el 14 a las 14:00

El presidente Alejandro Giammattei envió un mensaje para invitar al voto este 20 de agosto de 2023.

A través de una cadena nacional invitó a los guatemaltecos a participar en la fiesta cívica.

Giammattei afirmó que no gobernará ni un minuto más luego del 14 de enero a las 14:00 horas.

"Hubo quienes dijeron que no íbamos a tener elecciones ni el 25 de junio, que yo me iba a quedar en el poder, después que no tendríamos votación el próximo domingo o que estábamos dispuestos a no entregar el poder el 14 de enero, ¿pero y vieron? estos agoreros de la mala suerte estaban equivocados, la mentira luce hasta que la verdad aparece", expresó.

El mandatario exhortó a que, libre y de forma consciente, los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y acudan a las urnas.

"Hemos condenado de forma férrea la injerencia extranjera que ha intentado vulnerar nuestra soberanía, pero también somos respetuosos del sistema democrático, nunca hemos dudado de rechazar modelos de países que han recurrido incluso a reformas constitucionales para perpetuarse en el poder", remarcó argumentando que su gobierno brindó todas las garantías para que la jornada electoral se diera sin mayores problemas este domingo.

