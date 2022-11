El mensaje que Carlos Ruiz dedicó a Marco Pappa

Carlos "El Pescado" Ruiz dedicó unas palabras al futbolista Marco Pappa, quien salió de prisión recientemente.

OTRAS NOTICIAS: El primer guatemalteco en ganar una medalla como país neutral tras suspensión

En los últimos días se ha visto a Marco Pappa entrenando luego de recobrar su libertad tras cumplir condena y salir de prisión por casos de violencia contra la mujer.

Mientras Pappa regresa a su condición física, Carlos Ruiz, "El Pescadito", escribió en sus redes sociales un mensaje de aliento indicando el regreso del futbolista a las canchas.

"En enero volverás y serás el mejor, te mereces ser feliz y tener paz. Somos muchos los que te queremos ver bien. TQM", escribió Ruiz en una historia de Instagram junto a una fotografía de los dos vistiendo una camisola de la Selección de Guatemala.

Marco Pappa habla sobre su regreso

Pappa ofreció una entrevista al medio Producciones Deportivas, donde se refirió a la etapa actual que está viviendo.

"Hoy en día, ya sé lo que me regaló el fútbol, estoy agradecido con ello. Si tengo la oportunidad de regresar a una cancha, creo que mi carrera se merece terminar jugando en un campo de fútbol por todo lo que me tocó que vivir de experiencia y darle al fútbol un poco de lo que me dio", expresó Marco Pappa.

Respecto a los entrenamientos que realiza en el Centro de Alto Rendimiento de la Fedefut en la zona 15 capitalina, Pappa aclaró el motivo de realizarlos en dicha instalación.

"Gerardo (Presidente de la Fedefut) en su momento cuando hablé con él, me abrió las puertas de la Federación. Eso no es fácil y toca respetar todo el trabajo que ellos hacen allí, así como la labor de los preparadores físicos que tienen mucho trabajo hoy en día. Tienen a la selección de fútbol playa, la sub-15, sub-17, sub-20 (clasificada al Mundial) y la Selección Nacional".

"Agradezco a los preparadores físicos ese tiempo. El hecho que me hayan abierto las puertas ha sido muy importante porque lo primero que quiero es estar físicamente bien y eso me va a hacer sentir en paz. Si es de volver a las canchas, también agradezco a la gente que ha estado interesada en mí, me han llamado y hablado de oportunidades, pero lo he dejado claro. Hoy por hoy, mi familia es lo más importante y quiero regalarles paz y tranquilidad porque se lo merecen después de estar dos años privado de libertad. En ellos tengo el enfoque, si hay una oportunidad que valga la pena, por supuesto que la vamos a tomar", agregó Pappa.

Por último, el jugador reconoció que a lo largo de su carrera en algunas ocasiones no tomó las mejores decisiones y ello lo llevó a pagar las consecuencias.

"Regresar al fútbol es estar en el ojo público. Me pasó factura el hecho de no ser responsable de mis actos en muchos momentos. Como figura pública, uno solo actúa y no lo hace con malas intenciones, solamente a veces es joven y no se saben manejar las situaciones. Tomaba malas decisiones, actuaba mal en muchos momentos, pero sé que he pagado un precio", concluyó.