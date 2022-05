Mbappé no da la cara a Florentino y confirmó su renovación en el PSG por Whatsapp

Mbappé le confirmó la renovación en el PSG a Florentino Pérez por medio de un mensaje de WhatsApp.

El presidente del Real Madrid confirmó sus sospechas de no poder concretar el acuerdo con Kylian Mbappé tras recibir, un mensaje de WhatsApp del jugador en el que le informaba de su decisión de renovar con el PSG.

El futbolista había cedido a las presiones políticas de París y a la oferta económica que triplica lo ofrecido por el Madrid.

Exactamente hasta que el presidente leyó el contenido del mensaje en francés, confirmó que todo se venía a bajo, esto fue revelado por Josep Pedrerol en su programa, 'El Chiringuito'.

"Señor Florentino: Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Le deseo mucha suerte en la final de la Copa de Europa", le escribió Mbappé.

El estadio cantando “puta Madrid”… mientras Mbappe sonríe y sostiene una camiseta con el 2025.



Así ha acabado ‘La tradición de Mbappé’ pic.twitter.com/BfsuBL8X1l — Edu Aguirre (@EduAguirre7) May 21, 2022

A partir de esto, el Real Madrid hace borrón y cuenta nueva. Mbappé le deja en mala posición ya que había estructurado su proyecto deportivo en torno al delantero francés