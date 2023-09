El contundente mensaje de Susana Morazán tras ser acosada por un seguidor

-

La querida presentadora de televisión publicó un contundente mensaje tras recibir un incómodo comentario de un seguidor.

La comunicadora guatemalteca, Susana Morazán, decidió utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje de reflexión sobre la importancia del respeto en las comunidades virtuales, luego de recibir un incómodo comentario de un seguidor en su cuenta de X (antes Twitter).

Todo inició a partir de una publicación desde el perfil de TV Azteca Guate, en la que aparece la también actriz en una fotografía en el set de noticias. Ahí, un usuario dejó un texto con connotación vulgar hacia ella.

En ese sentido, Susana respondió: "Susana Morazán es mi nombre caballero, no creo que le gustaría que llamen así a su mamá, ella al igual que yo tenemos nombre", publicación que se hizo viral tras recibir más comentarios de internautas, apoyando a la presentadora.

Pero esto no acabó ahí, ya que minutos más tarde sorprendió con otro mensaje en ese mismo contexto. "Aquí hay libertad de expresión, más no libertad de ser acosadores, irrespetuosos, corruptos o abusivos. Aplica para todos nosotros "hombres y mujeres".

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la presentadora responde a usuarios que le faltan el respeto con comentarios en sus redes sociales. Cuando eso ocurre, sus seguidores no dudan en brindarle apoyo e insistir en "no hacer caso" a ese tipo de mensajes.

Sin embargo, la mayor parte del tiempo agradece a quienes le envían muestras de cariño cada día y siguen su trayectoria a lo largo de los años.