¡Derrotados! Messi y el Inter Miami pierden la final de la US Open Cup

El cuadro de Miami cayó 2-1 en la final de la US Open Cup 2023 ante el Houston Dynamo.

Frente a más de 21 mil espectadores en el DRV PNK Stadium de Florida, se definió la final de la USA Open Cup 2023 en un vibrante partido entre el Inter Miami de Leo Messi y el Houston Dynamo.

Sin embargo, lo que empezó como alegría se convirtió en una pesadilla.

Griffin Dorsey marcó el primer gol del partido para los de Houston y silenció el recinto del Inter Miami.

Al 33, Amine Bassi puso el segundo tanto de la visita por la vía del penal.

Messi solo observaba desde el palco cómo su equipo no lograba encontrar la ruta del descuento.

Pese a los cambios que hizo Gerardo Martino, los de Miami no lograban el gol.

Pero fue hasta el 90+2 que Josef Martínez logró descontar y el equipo se fue al ataque para empatar el juego.

Pese al esfuerzo, el marcador ya no se movió.

El Houston Dynamo se quedó con el trofeo mientras que Inter Miami se quedó con las ganas de lograr su segundo título en su historia.