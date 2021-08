Messi habla de su salida del Barcelona y su posible llegada al PSG

Acompañado de su familia y amigos, Lionel Messi compareció en conferencia de prensa para despedirse del club y hablar sobre su futuro.

El futbolista argentino Lionel Messi rompió en llanto al inicio de su conferencia de prensa de despedida del FC Barcelona este domingo 8 de agosto. Aseguró que nunca pensó que se iría del club catalán al que llegó de niño.

En medio de toda la incertidumbre de su llegada al club París Saint-Germain (PSG), un periodista toma la palabra y le pregunta a Leo de los rumores de sus posibles nuevos vínculos con el equipo parisino: "Es una posibilidad".

"Al día de hoy y a esta altura no tengo nada arreglado con nadie, es verdad que cuando salió el comunicado de mi salida tuve varias llamadas. Todavía no tengo nada cerrado, pero es una posibilidad", comentó sobre su relación con el PSG.

Las fotos con Neymar y jugadores del PSG

El argentino también habló de los rumores que surgieron luego de las fotos compartidas de la reunión que sostuvo con Neymar, Di Maria y varios futbolistas días antes en Ibiza ¿Esto era un indicador de su llegada al PSG o fue una coincidencia?

"Yo me iba a juntar con Di Maria y luego con Ney de casualidad (...) Se le da importancia a esa foto y solo fue una foto de amigos. Es más, todos me decían, Leo venite a jugar al PSG... Pero, todo fue broma", comentó el argentino.

Finalmente, Messi señaló que está muy triste porque no quería marcharse. "El año pasado sí quería irme, pero este año ya no, y no se puede", sentenció.

"Toca despedirme de esto. Estoy acá desde que tengo 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres hijos. Lo que hice y viví en esta ciudad. Me queda agradecer a todos mis compañeros. De manejarme con humildad y respeto, de esta casa, lo que sea la suerte que tuve de vivir. Muchas cosas hermosas pasaron, algunas malas y me hicieron ser la persona que soy hoy", comentó durante la rueda de prensa.

París afirma que Messi es del PSG

El periodista catarí Mohammed Al Kaabi y el diario francés Le Parisien aseguraron este sábado 7 de agosto que Lionel Messi formará parte del club de futbol París Saint-Germain (PSG).

Según la publicación del rotativo francés, en su versión digital, tanto Messi como el PSG hablan de un acuerdo de dos años. Además, el periodista Al Kaabi asegura que el padre de Messi, Jorge, está en Francia afinando detalles del traspaso al nuevo club.

Le Parisien tituló la nota diciendo: "Messi: adiós Barcelona, ​​hola Paris… ¿Una presentación al PSG el martes?", agregando que el argentino se despide del "Barça" este domingo antes de comenzar su nueva vida parisina la semana que viene. Todas las partes acuerdan un contrato de dos años en la capital francesa, puntualiza dicho medio informativo.

Asimismo, la nota destaca que el PSG ya ha confirmado a sus jugadores y trabajadores la inminente llegada del argentino Lio Messi y refiere que aún faltan detalles por cerrar.

También aclara que L’Équipe había matizado horas antes que, aunque los consejeros de Messi están desde hace dos días en contacto regular con el PSG, todavía no hay una propuesta formal.

Por otro lado, el periodista catarí destaca en su cuenta de Twitter la información de Julien Laurens, de la televisora especializada en deportes ESPN, que los abogados de Lionel Messi llegaron a ciudad mediterránea de Niza (en Francia) para discutir el traspaso y concretar su llegada al PSG, y que Jorge Messi llegará este sábado o domingo a más tardar.