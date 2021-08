Periodista catarí y "Le Parisien" anuncian la llegada de Messi al PSG

El periodista catarí Mohammed Al Kaabi y el diario francés Le Parisien aseguraron este sábado 7 de agosto que Lionel Messi formará parte del club de futbol París Saint-Germain (PSG).

Según la publicación del rotativo francés, en su versión digital, tanto Messi como el PSG hablan de un acuerdo de dos años. Además, el periodista Al Kaabi asegura que el padre de Messi, Jorge, está en Francia afinando detalles del traspaso al nuevo club.

Le Parisien tituló la nota diciendo: "Messi: adiós Barcelona, ​​hola Paris… ¿Una presentación al PSG el martes?", agregando que el argentino se despide del "Barça" este domingo antes de comenzar su nueva vida parisina la semana que viene. Todas las partes acuerdan un contrato de dos años en la capital francesa, puntualiza dicho medio informativo.

Le Parisien asegura el Messi formará parte del PSG, según su publicación digital de este sábado 7 de agosto. (Foto: captura de pantalla)

Asimismo, la nota destaca que el PSG ya ha confirmado a sus jugadores y trabajadores la inminente llegada del argentino Leo Messi y refiere que aún faltan detalles por cerrar.

También aclara que L’Équipe había matizado horas antes que, aunque los consejeros de Messi están desde hace dos días en contacto regular con el PSG, todavía no hay una propuesta formal.

Por otro lado, el periodista catarí destaca en su cuenta de Twitter la información de Julien Laurens, de la televisora especializada en deportes ESPN, que los abogados de Lionel Messi llegaron a ciudad mediterránea de Niza (en Francia) para discutir el traspaso y concretar su llegada al PSG, y que Jorge Messi llegará este sábado o domingo a más tardar.

New 100% CONFIRMATION by @LaurensJulien (@espn ): Lionel Messi's lawyers arrived in Nice to discuss the transfer and finalize his arrival at PSG. Jorge Messi will arrive this Saturday or Sunday at the latest. — محمد الكعبي (@Qatari) August 7, 2021

Los aficionados al futbol y periodistas están a la espera de la conferencia de prensa anunciada por Messi para mañana 8 de agosto a las 4:00 a. m. de Guatemala, donde se espera brinde información de su futuro deportivo.