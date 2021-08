Entre lágrimas, Lionel Messi se despide del Barcelona: "La verdad es que me voy"

Messi confesó que no quería marcharse y que tocar despedirse de club de sus sueños, el mejor del mundo. Con dificultad, el argentino contó en conferencia qué pasó y por qué se marcha del Barcelona.

Acompañado de su familia, compañeros del FB Barcelona, Lionel Messi compareció en conferencia de prensa. Sin embargo, al ingresar rompió en llanto, no pudo acercarse al micrófono en una primera instancia.

Su esposa, Antonella Rocuzzo le dio un pañuelo para que se secara las lágrimas. Dio la espalda un momento, tomó aire y comenzó la conferencia de prensa en la que habló de su pasado y que vive el momento más difícil de su carrera.

"Buen día, no sé si voy a poder hablar. En estos últimos día he estado pensando lo que iba a decir, lo que podía decir. La verdad es que no puedo pensar en nada. Es esto muy difícil para mi, tanto año, de hacer toda mi vida acá. El año pasado estaba convencido, pero este año me había convencido de que seguiría aquí con mi familia", inició.

Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

"Toca despedirme de esto. Estoy acá desde que tengo 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres hijos. Me queda agradecer a todos mis compañeros, de esta casa, la suerte que tuve de vivir. Muchas cosas hermosas pasaron, algunas malas y me hicieron la persona que so ahora", decía Messi con dificultad.

#Messi el argentino arranca la conferencia entre lágrimas para despedirse de su equipo. @soy_502 pic.twitter.com/TmW83GWlS3 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 8, 2021

(Foto: FC Barcelona)

Sin embargo, sentenció: "La verdad es que me voy. Estoy agradecido con la gente que ha estado siempre. Nunca pensé que me iría de esta manera. Quería que fuera con la gente en el campo, sentir la ovación de ellos. No pudimos hacerlo con público, no poder escuchar a la gente decir mi nombre y dejar el club sin ver a los aficionados durante un año y medio y no poder despedirme bien de ellos".

"Este es el mejor club del mundo. Quisiera decir muchas cosas, pero es todo lo que puedo decir, pensar y que me salgan las palabras. Gracias a todos", dijo Messi y rompió en llanto. Acto seguido, sus amigos y compañeros le dieron una ovación de pie.

pic.twitter.com/gN1C9R66x2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

#Messi el argentino hubiese deseado despedirse frente a su afición que extrañó durante la última temporada @soy_502 pic.twitter.com/gkC0SBQzCw — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 8, 2021

¿Va al PSG?

Sobre los rumores de si su futuro se definirá en el París Saint-Germain (PSG), el argentino dijo que aún no hay nada definido y que ha recibido muchas llamadas de muchos clubs.

"El PSG es una posibilidad, a esta hora no hay nada arreglado con nadie. He tenido muchas llamadas de muchos clubs. Todavía no tengo nada cerrado, pero estamos hablando de muchas cosas", dijo Messi.

Finalmente, Messi señaló que está muy triste porque no quería marcharse. "El año pasado sí quería irme, pero este año ya no, y no se puede", sentenció.