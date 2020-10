Abuelito de 80 años se graduó de bachillerato en México

Luego de mucho sacrificio y con gran satisfacción, don Víctor Nicolás Brígido culminó el bachillerato a sus 80 años de edad.

El abuelito originario de San Lucas Ojitlán, Oaxaca, México, recorría 40 kilómetros para recibir sus clases en el Centro de Educación Abierta 4 Tuxtepec del Colegio de Bachilleres.

Ahora, 3 años después, logró su objetivo. Según las autoridades del estado mexicano don Víctor fue uno de los alumnos más aplicados y destacados de la clase.

"Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar", expresó Don Víctor en su graduación.

Sus mentores aseguraron que Brígido llegaba bien uniformado, con fortaleza y siempre entregó sus tareas y ejercicios como se solicitaba.

Una gran lección dejó don Víctor acerca de la importancia de la inclusión de los idiomas nativos en la educación, pues contó los motivos por los que no pudo ir a la escuela en su niñez:

"Cuando fui chamaco (niño) no acudí a la escuela porque no entendía español, hablaba mi idioma, el chinanteco, ya cuando fui muchacho aprendí poco a poco", explicó.

También comentó que estudiar le permitió saber cómo cobrar su trabajo, cómo comercializar sus productos y apoyar a su comunidad:

"Soy un hombre de trabajo, me dedico al campo, todos los días de cuatro de la mañana a 7 de la noche laboro en la siembra de maíz y frijol, además de la crianza de cerdos... espero que la vida me alcance para ser profesional, aunque la pandemia del Covid-19 lo pone más difícil pero me siento muy contento de lo que he logrado", expresó.

