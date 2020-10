Una cámara de seguridad en Atlanta, Georgia, captó el momento en que una mujer bailaba de emoción luego de conseguir un empleo.

Las imágenes, que de inmediato se viralizaron, muestran cuando la mujer sale de un restaurante y se detiene en el estacionamiento. De repente, ve para ambos lados y comienza a bailar de emoción, sin percatarse de que una cámara de seguridad grababa cada uno de sus movimientos.

"Acabo de contratar a esta muchacha y esta fue su reacción", escribió Dakara Spence, gerente del bar-restaurante.

POR SI NO LO VISTE:

La joven se convirtió en la nueva trabajadora de un bar deportivo y fue identificada como Kayallah Jones. Ella no sabía que se había convertido en toda una sensación de las redes sociales.

"Dakara no lo sabía, pero estaba pasando por muchas cosas y, en ese momento, me dio esta oportunidad. Estaba eufórica, emocionada y tan abrumada hasta el punto en que nadie entendía lo feliz y realizada que me sentía en ese momento", contó Jones.

Mira aquí el video:

Ver esta publicación en Instagram So I just hired this young girl and this was her response #explore #viral #viralvideos #laugh #comedy #justjokes #explorepage #atlanta #miami #houston #california #texas #ny #nyc #chicago Una publicación compartida por @ dakara_spence el 29 de Sep de 2020 a las 4:24 PDT

Por su parte, la gerente afirmó que vio algo especial en la joven y por eso decidió contratarla.

"Tenía una gran energía, lo sentí cuando entró, parecía realmente positiva", dijo Spence, quien también recordó que cuando la llamó por teléfono le dijo: "Te voy a contratar y vi tu baile feliz, para que puedas seguir bailando".