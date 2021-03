Michael Douglas admite que está perdiendo la memoria

El actor, de 76 años, sugirió que su inactividad por la pandemia y el haberse convertido en “teleadicto” podría estar relacionada con las lagunas que padece.

Michael Douglas no tiene pensada una pronta jubilación pese a los achaques de la edad. El actor ganador de un Oscar y un Emmy habló con la revista AARP sobre su extensa carrera y contó que durante el confinamiento notó lagunas en su memoria.

La estrella de Hollywood admitió que, durante la pandemia se ha convertido en un “teleadicto” y notó cambios en su memoria. “He pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo no tanto”, desveló al intérprete estadounidense, que se ha puesto en manos de expertos para investigar las causas.

El actor, que ha estado casado con Catherine Zeta-Jones, de 51 años, durante 20 años, dijo que se ha visto sorprendido por este efecto y que al principio pensó que podía deberse a sus excesos pasados, especialmente con la marihuana, pero afirmó haber consultado a varios amigos suyos que fumaban mucho más que él cuando eran más jóvenes y ha terminado por darse cuenta que su problema es otro. “Lo estoy investigando”, dijo.

“Solía culpar a la marihuana. Tengo algunos amigos que han fumado tanto tiempo como yo lo he hecho, tengo recuerdos fabulosos, así que no creo que ese sea el problema”, dijo el actor, que además reconoció que la falta de actividad en el confinamiento le pasó factura.

Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones en la entrega de los últimos Globos de Oro. (Foto: Infobae)

El protagonista de películas como “Bajos Instintos” o “Wall Street” fue sincero sobre sus problemas de salud y dijo que haber estado inactivo tanto meses y, por lo tanto, menos estimulado para ayudar a mantener su mente sana, fue problemático para él.

El legendario actor se prepara para trabajar en la última temporada de “El método Kominsky”, la serie estadounidense que se estrenó en 2018.

