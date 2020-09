Miguel Martínez: "No nos dejemos llevar por las bolas" (video)

El Gobierno de Guatemala difundió un video luego de que surgieron rumores acerca de que el director de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, Miguel Martínez, dio positivo a la prueba de Covid-19.

"Gracias a Dios estoy bien, creo que me veo bien. Aquí estoy, cansado porque hemos tenido agendas apretadas", dijo el funcionario.

El director del Centro de Gobierno negó padecer Covid-19 y aseguró que si se contagia lo dirá.

"Yo me encuentro negativo. No nos dejemos llevar por las bolas que se forman en nuestro país. No he dejado de trabajar, no voy a dejar de trabajar y en el momento en que me llegue a dar la enfermedad voy a decirlo", señaló Martínez.

En las imágenes se aprecia a Martínez en una reunión con varios funcionarios, entre estos los ministros de Energía y Minas, Alberto Pimentel y de Comunicaciones, Josué Lemus.

En un video difundido por el Gobierno, el director del @CentroDeGob, Miguel Martínez, niega padecer Covid-19 y asegura que si se contagia lo dirá. pic.twitter.com/9CAO2hoRTs — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) September 24, 2020

Martínez también se refirió a la reunión con el diputado Aldo Dávila, que estaba prevista para este martes, a la que no pudo asistir por tener otros compromisos.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó este miércoles que dos personas del Centro de Gobierno. que laboran junto a Martínez, dieron positivo para el Covid-19.

Entre los positivos se encuentra Carlos Enrique Franco Urzúa, delegado Presidencial del Ministerio de Gobernación, así como el encargado del Centro de Gobierno en temas relacionados con el Ministerio de la Defensa.

El presidente Alejandro Giammattei, quien anunció estar contagiado desde el viernes 18 de septiembre, no incluyó a Martínez dentro de la lista de altos funcionarios que dio a conocer que están enfermos de Covid-19. Felipe Aguilar, ministro de Cultura, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y un Viceministro de Relaciones Exteriores están contagiados.