Multitud despide a José Mujica, sus restos serán cremados el viernes 16 de mayo

Miles de personas le dan el último adiós a José "Pepe" Mujica en Uruguay, con una emotiva jornada de duelo nacional.

Las puertas del Palacio Legislativo reabrieron este jueves a las 10:00 horas (hora local) para continuar con el velatorio del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, fallecido el martes en Montevideo a los 89 años.

Durante el día, se esperaba la llegada de mandatarios como Lula da Silva y Gabriel Boric, además de miles de ciudadanos que siguen rindiéndole homenaje.

Foto: AFP

El viernes se llevará a cabo la cremación del cuerpo en una ceremonia privada. Sus cenizas serán esparcidas en su chacra, junto a su perra Manuela, cumpliendo su último deseo.

El miércoles, una multitud acompañó el cortejo fúnebre por las calles de Montevideo.

Foto: AFP

El féretro, cubierto con banderas de Uruguay y de Artigas, fue trasladado en una cureña arrastrada por caballos del Ejército. Militantes y ciudadanos coreaban: "Pepe, amigo, el pueblo está contigo".

El cortejo hizo paradas simbólicas en la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y del Frente Amplio.

El entierro de Durruti fue igual, Barcelona llena para despedirlo.

Pepe Mújica se ha ido tranquilo sabiendo que hizo todo lo que podía y tenía que hacer.

Por eso no mueren, su legado pervive en la historia y deja huella en la gente.

No aspiraban a ser millonarios, aspiraban a ser… pic.twitter.com/3XeaqejdUH — José Vico (@josevico4) May 14, 2025

Frente a la sede de este último, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó: "Pepe no te fuiste, ahora hay miles de Pepe Mujica. Gracias viejo".

Una ceremonia íntima dio paso al ingreso del público general al Salón de los Pasos Perdidos.

Entre los asistentes estuvieron su viuda Lucía Topolansky, el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou, quien dijo: "En la vida siempre es mejor quedarse con lo bueno".

Durante el homenaje, Orsi llamó a continuar el legado político de Mujica: "Cada vez que desaparece un líder, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción. Somos muchos los que tenemos que tomar la posta".

Lula da Silva junto a Yamandu Orsi. (Foto: AFP)

Mujica había anunciado en 2023 que padecía un tumor maligno en el esófago, el cual se expandió al hígado este año.

El presidente Orsi confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje: "Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo".

Foto: AFP

