Ministerio de Salud registra 250 nuevos casos y pocas pruebas

El Ministerio de Salud actualizó las cifras de casos de Covid-19 en Guatemala y este lunes 27 de julio reportan 250 nuevos casos del nuevo coronavirus. Con esto, el total de casos confirmados llegó a 45,309. Sin embargo, se reporta solo 538 pruebas realizadas.

Los datos que el Tablero de Covid-19 actualizó son de las 24 horas del domingo 26 de julio.

Además, Salud reportó el fallecimiento de 27 pacientes, con lo que la cifra de fallecidos se elevó a 1,761. El total de casos activos hasta este domingo es de 11,093.

El Gobierno contabiliza a 32,455 pacientes recuperados, aunque a la mayoría de estos no se les hizo prueba para verificar que ya no sean portadores de la enfermedad sino que basta con que no hayan muerto en los primeros 21 días de haber presentado síntomas, de acuerdo a los nuevos criterios adoptados por el Ministerio de Salud el 8 de julio.

Según las cifras oficiales, este domingo se efectuaron 538 pruebas de Covid-19 en el país. Con esto, ya se han registrado 140,925 tamizajes hasta la fecha.