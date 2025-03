"Se arregló con la aseguradora", dice ministro sobre accidente de Samuel Pérez

-

Aunque se rehúsan a hacer público el informe oficial de la PNC, autoridades aseguran que el accidente del diputado Samuel Pérez solo dejó daños materiales.

El accidente protagonizado por el diputado oficialista Samuel Pérez, durante la madrugada del sábado 15 de marzo, sigue dando de qué hablar.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, fue consultado al respecto durante una conferencia de prensa y aseguró que solo hubo daños materiales. Asimismo, se mostró molesto por "publicaciones tendenciosas" en las redes sociales, las cuales, dijo, no tiene por qué aclarar.

El funcionario remarcó que en este caso, igual que en otros de la misma naturaleza, se cumplió con todos los protocolos y que el involucrado, en este caso el legislador, se "arregló con una aseguradora".

Al volver a ser preguntado a qué se refería con eso, Jiménez especificó que el costo del poste derribado por Samuel Pérez durante el accidente se cubrirá con el seguro respectivo.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, habló sobre el accidente que protagonizó el fin de semana el diputado oficialista Samuel Pérez.



Sin más detalles del parte policial

El ministro también fue consultado por el informe emitido por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron al kilómetro 36 de la carretera a Santa Lucía Milpas Altas, donde ocurrió el percance, pero indicó que no se hará público.

A pesar de las dudas planteadas sobre lo ocurrido en el lugar y la falta de una prueba de alcoholemia al parlamentario, Jiménez insistió en que "no hay más qué decir".

También llamó a no dejarse llevar por información de las redes sociales. "Disculpen, pero no perdamos el tiempo en las invenciones de algún sector que nos quiere", añadió, e hizo hincapié en que no hubo otra persona afectada por el accidente.

Tales declaraciones fueron replicadas en el Congreso por el director de la PNC, David Boteo, quien manifestó que no se hizo prueba de alcoholemia a Samuel Pérez, porque se veía "en su estado normal".

“ Yo no voy a publicar ni voy a dar el contenido de un reporte policial, porque no es una información que deba ser pública ” Francisco Jiménez , ministro de Gobernación

Lo que se sabe

El reporte oficial de los Bomberos Voluntarios da cuenta de que salieron hacia el kilómetro 36, tras ser alertados de la emergencia, a las 4:00 horas del sábado 15 de marzo; ahí encontraron al diputado fuera de su vehículo. El automotor estaba volcado y había derribado un poste de tendido eléctrico.

Tal dato modifica la hora que se conocía sobre el incidente vial, ya que la PNC reportó que este se suscitó a las 4:40; sin embargo, sería para entonces cuando los agentes se presentaron en el sitio.

Los socorristas también detallaron que Pérez fue el único atendido, lo cual confirmaría que viajaba solo, tal como él lo dio a conocer también en las redes sociales.

Esta la única imagen que se ha difundido del diputado Samuel Pérez desde que ocurrió el accidente. (Foto: NVO Noticias)

En cuanto a los golpes que sufrió producto del accidente, se dejó constancia de "pequeñas laceraciones en ambos brazos", por lo que, tras la evaluación respectiva, se determinó que no ameritaba ser trasladado a un centro asistencial.

Entretanto, en el informe de la Policía se hace ver que el carro del congresista de Semilla quedó con la parte frontal destruida y sin dos llantas. Samuel Pérez indicó a los agentes no saber las razones por las cuales perdió el control del vehículo.

En la imagen se aprecia el poste de tendido eléctrico que fue derribado por el diputado durante el accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Hubo otro accidente

Uno de los hechos que generó dudas sobre el accidente del oficialista fue que poco después de conocerse se informó sobre un segundo percance en la carretera de Milpas Altas.

El hecho, que también ocurrió durante la madrugada y con solo tres kilómetros de diferencia, dejó un motorista fallecido. Se trata de Julio César Coroy Vicente, de 40 años.

Residente en Santa Ana, Antigua Guatemala, el hombre perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 33 de la mencionada vía. Bomberos Municipales Departamentales atendieron esa emergencia y aunque encontraron a la víctima aún con signos vitales, murió cuando era trasladada a un centro asistencial.

No obstante, según la versión oficial, los accidentes no tienen ninguna conexión.