Los minutos previos a que piloto se lanzara contra manifestantes en Cayalá

Un grupo de personas decidió bloquear el paso por Ciudad Cayalá de manera pacífica, pero fueron interrumpidos por un vehículo que casi arrolla a los manifestantes.

Sonando sus vuvuzelas y realizando bailes, así se encontraban varios manifestantes que bloquearon el paso por Ciudad Cayalá, zona 16, cuando el piloto de una camioneta agrícola decidió lanzar su vehículo contra la protesta.

En un video compartido en las redes sociales, se observa el ambiente, así como más de 10 motocicletas que fueron utilizadas como barricada para impedir el paso.

"Desmiento a quienes dicen que los manifestantes de Cayalá son violentos, esto fue minutos antes que pasara el carro sobre las motos en otro punto de la calle", escribió Jacob Cifuentes, a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del lugar minutos antes de que se produjera el incidente.

Desmiento a quienes dicen que los manifestantes de #Cayalá son violentos, esto fue minutos antes que pasara el carro sobre las motos en otro punto de la calle. #ParoNacionaIndefinido pic.twitter.com/pVYQrPX6d4 — Jacob Cifuentes (@jacobcifuentesv) October 8, 2023

Pocos minutos después, el piloto de una camioneta agrícola perdió el control y se lanzó contra los manifestantes.

Seis motocicletas resultaron con daños severos, mientras que el conductor se marchó a toda prisa del lugar sin hacerse responsable de lo sucedido.

No fue el único lugar donde ocurrió. El piloto de la camioneta agrícola pasó por otros puntos de bloqueo y lanzó su vehículo contra los manifestantes.

Incluso, en unos de los videos compartidos en las redes sociales se observa cómo el conductor se sube a una banqueta para arrollar a una de las personas que trata de impedirle el paso y luego huye a toda velocidad.

También fue captado cuando se abalanzó en contra de varios manifestantes que lo persiguen en el bloqueo de Cayalá. Incluso, se subió a la banqueta con la intención de atropellar a las personas que estaban en el área. pic.twitter.com/mOQUHahrx4 — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 8, 2023

Minutos después del altercado, autoridades indígenas se movilizaron desde el Ministerio Público (MP), donde existe otro plantón desde el lunes 2 de octubre, para apoyar a los manifestantes en Cayalá.

"No hemos dormido y no vamos a seguir durmiendo hasta que esta gente presente su renuncia. Gracias pueblo de Guatemala por sumarse a esta lucha. Esta lucha ya no es de los pueblos originarios, es el pueblo de Guatemala, esta lucha no es por un partido político, sino por la democracia de Guatemala", dijo con el fin de levantar el ánimo de las personas que minutos antes habían sido agredidas.