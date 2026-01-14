Mirador Tzanlom: Un destino que combina paisajes, descanso y convivencia

-

A pocos minutos de Panajachel, el mirador Tzanlom permite observar el lago de Atitlán, volcanes y zonas agrícolas desde una posición estratégica. El sitio cuenta con piscinas, área para alimentos y espacios diseñados para disfrutar del paisaje del altiplano.

Toda vista al lago de Atitlán tiene lo suyo y el mirador Tzanlom se encarga de demostrarlo apenas el visitante se asoma a sus instalaciones.

Su nombre significa "la punta de la loma", en traducción al español, y aprovecha su posición estratégica para mostrar nuevos matices del paisaje que rodea al lago.

Se puede llegar desde la cabecera departamental y desde Panajachel. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

En primer plano, se observa el trazo urbano de Panajachel como si fuera una maqueta que hubiera cobrado vida y movimiento.

Después, la mirada se encuentra con las tonalidades azules del lago y si el día está despejado puede observar con todo detalle a los volcanes Tolimán y San Pedro, junto al Cerro de Oro.

Dos piscinas ya están a disposición de los visitantes. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Tampoco falta el vistazo al volcán Atitlán, el cual se asoma a espaldas del Tolimán como el observador que no quiere perderse de vista cuanto le rodea.

Por último, se nota un valle cubierto de sembradíos de hortaliza y un cañón con una vista impresionante, apto para la convivencia.

También hay espacios para organizar almuerzos. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

"En septiembre se abrió el uso de las dos piscinas, el mirador y el área donde se pueden compartir alimentos, el cual cuenta con mesas y sillas", informó el encargado, Francisco Xep Chalcú.

La entrada por persona cuesta Q5, con lo que pueden disfrutar de las instalaciones ya disponibles mientras se completan las demás.

El valle sembrado de hortalizas figura entre los paisajes a contemplar. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Sin embargo, se procura que el visitante se lleve la mejor impresión y se ilusione con regresar para disfrutar de sus días de descanso en la porción occidental del país.

Así, el mirador Tzanlom se consolida como una alternativa accesible para apreciar el lago de Atitlán desde una perspectiva distinta, combinando paisaje, tranquilidad y espacios recreativos, ideales para quienes buscan una pausa breve y disfrutar del entorno natural.

La entrada cuesta Q5 para los visitantes. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Si se viaja desde el centro de Panajachel, el recorrido a Tzanlom se completa en 10 o 15 minutos a bordo de vehículos o mototaxis.

Ahora, si se viaja desde Sololá, primero se toma la carretera al municipio de Concepción y se está atento a encontrar el desvío al caserío Tierra Linda.

El viaje puede durar hasta 45 minutos, incorporando sus paisajes a las demás experiencias que se acumularán durante la estancia en el altiplano sololateco.

Con una vista privilegiada y servicios básicos para la convivencia, Tzanlom invita a descubrir nuevos ángulos del lago de Atitlán. Su fácil acceso y bajo costo lo convierten en un punto atractivo para visitantes locales y viajeros que recorren Sololá.