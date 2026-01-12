Turicentro Teculután, un destino ideal para relajarse y disfrutar en familia

-

Si vas de visita a Zacapa, el Turicentro Teculután es una parada obligada. Piscinas, hamacas, ranchos y áreas verdes permiten relajarse y disfrutar del día con familia o amigos; además, cuenta con habitaciones cómodas para extender la estadía.

Si te encuentras por el oriente del país o vas de paso por Teculután, Zacapa, te contamos sobre un lugar que no puedes dejar pasar.

Se trata del Turicentro Teculután, ubicado en el km 120.5 de la carretera Jacobo Árbenz Guzmán, el cual ofrece un ambiente familiar con piscinas, amplias áreas verdes y actividades al aire libre.

Las hamacas están a tu disposición por si quieres recostarte al aire libre. (Foto: Hotel y Turicentro Teculután)

El lugar es un punto de descanso bastante popular en la región, que te brinda tranquilidad y frescura en tu visita.

Asimismo, si deseas quedarte para disfrutar un día más de todo lo que ofrecen, cuentan con habitaciones y opciones de alojamiento bastante cómodas.

El lugar es altamente visitado, especialmente en Semana Santa y vacaciones de fin de año. (Foto: Hotel y Turicentro Teculután)

El sitio abre desde las 8:00 de la mañana todos los días, por lo que puedes ir cuando gustes o dispongas de tiempo para pasar un momento agradable con familia, amigos o en pareja.

En el turicentro encontrarás piscinas ideales para refrescarte y darte un chapuzón; también ofrecen ranchos para que puedas comer bajo la sombra y cuentan con hamacas para que te relajes y descanses.

El lugar cuenta con habitaciones por si deseas quedarte una noche. (Foto: Hotel y Turicentro Teculután)

Además, cuenta con salones y ranchos grandes en los que se pueden llevar a cabo diversos eventos, convirtiéndose en un destino más que ideal por su amplia oferta de entretenimiento y descanso.

Así, el Turicentro Teculután se perfila como un sitio perfecto para quienes buscan relajarse en Zacapa. Sus instalaciones permiten planificar desde un día familiar hasta una estancia más prolongada, en un entorno seguro y accesible.

También ofrecen espacios para eventos al aire libre. (Foto: Hotel y Turicentro Teculután)

¿Cómo llegar?

Para llegar al Hotel y Turicentro Teculután desde la Ciudad de Guatemala, la ruta recomendada es por la Carretera Jacobo Árbenz Guzmán (CA-9, también conocida como la ruta al Atlántico).

Instrucciones paso a paso